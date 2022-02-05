Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 24 тура итальянской Серии А Рома не сумела переиграть Дженоа (0:0).

В первой половине поединка фанаты наблюдали достаточно равную игру. Команды создали много моментов, но не часто били по воротам друг-друга.

Во втором тайме Дженоа осталась в меньшинстве. Лео Эстигор на 68 минуте подвел свою команду, получив прямую красную карточку.

Рома бросила все силы на атаку. Абрахам и Дзаньоло создавали моменты, но упускали их. На 90+1 минуте Рома, казалось, добилась своего. Дзаньоло сильным ударом с края штрафной переиграл Сиригу и, казалось, принес Роме важнейшую победу. Но судья пересмотрел эпизод и с помощью VAR отменил гол. А через несколько минут Дзаньоло получил красную.

Рома — Дженоа 0:0

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 71), Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 57), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам.

Дженоа: Сиригу, Хефти, Бани (Эстигор, 45), Ванхойсден, Васкес, Бадель, Стураро, Портанова (Максимович, 71), Дестро (Пикколи, 57), Экубан (Мелегони, 71), Йебоа (Амири, 57).

Предупреждения: Ванхойсден, Манчини, Васкес.

Удаление: Эстигор - Дзаньоло.