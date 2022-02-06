Италия

Голкипер "нерадзурри" прокомментировал поражение в миланском дерби.

Интер в рамках 24-го тура итальянской Серии A проводил домашнее миланское дерби против Милана на Джузеппе Меацца, однако не смог по ходу игры удержать преимущество по счету на табло, в результате чего упустил даже один набранный балл (1:2).

Интер — Милан 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, вратарь "нерадзурри" Самир Ханданович поделился своими впечатлениями от данного противостояния.

"Сегодня Интер проиграл сам себе. Милан не выиграл от этого результата настолько много, насколько проиграла наша команда.

Матч был под нашим контролем, мы додавили их до перерыва, а во втором тайме попытались сыграть на контратаках. Эти регулярные потери в простых ситуациях нас попросту добили. Интер был наказан за собственные оплошности.

Заключительная четверть игрового часа нам также не удалась. По ходу игры проскакивали положительные моменты, когда мы наблюдали привычный Интер, но концовка матча оказалась смазанной.

По поводу второго пропущенного гола, когда мяч прошел под моей рукой, могу сказать лишь то, что любой вратарь, когда пропускает, может сыграть лучше в эпизоде. Но я бы вернулся на 15 минут назад, и попытался понять, что именно стало причиной такого неудачного отрезка поединка", — подытожил опытный страж ворот.

В следующем туре Интер проведет гостевой матч против неаполитанского Наполи.