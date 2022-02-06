Сербский нападающий довольно быстро отметился за туринцев.
Душан Влахович, getty images
06 февраля 2022, 22:26
Ювентус в рамках поединка 24 тура чемпионата Италии принимает на своем поле Верону.
Туринская команда смогла открыть счет усилиями Душана Влаховича, который отметился уже на тринадцатой минуте встречи.
Отметим, что для сербского нападающего это взятие ворот стало дебютным в футболке Ювентуса.
Напомним, что следить за развитием ключевых событий матча Ювентус — Верона можно на Football.ua.