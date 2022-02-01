Италия

Рокко Комиссо прокомментировал трансфер сербского форварда в туринский клуб.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо высказался о трансфере Душана Влаховича в стан туринского Ювентуса, который вызвал шквал негатива со стороны поклонников "фиалок".

Функционер считает, что у него не было выбора.

"Я не могу понять критику в свой адрес. Мы все делаем для Фиорентины и продажа Влаховича — одно из этих действий. Всем было очевидно, что Влахович давно имеет с кем-то договоренности, как оказалось — с Ювентусом.

На нашей последней встрече он даже не поздоровался. Мы провели переговоры в ноябре и тогда Душан и его агенты согласились продлить контракт, а спустя несколько дней попросили удвоить предложенную зарплату.

После этого сторона футболиста запросила 10% от будущего трансфера и эксклюзивное право вести переговоры. Я много раз летал в Англию, но после каждого визита Влахович давал отрицательный ответ.

Его агенты — лжецы. Сначала мы договорились о продлении контракта, затем о том, что он доиграет контракт у нас, а затем случилось то, что случилось", — приводит слова Комиссо Football Italia.

Отметим, что трансфер Влаховича стал самым дорогим за это трансферное окно.