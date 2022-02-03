Италия

Виченцо Итальяно не согласен с тем, что Фиорентина стала слабее с уходом серба.

Главный тренер Фиорентины Виченцо Итальяно считает, что Артур Кабрал и Кшиштоф Пьонтек достойно заменят ушедшего в Ювентус Душана Влаховича.

"Я считаю, что мы отлично поработали на зимнем трансферном рынке и не стали слабее, – цитирует сайт журналиста Альфредо Педуллы тренера Фиорентины. – У нас есть Пьонтек, мастер игры в штрафной площадке. Кроме того, пришел Кабрал, который является более разносторонним футболистом".

"Артур бразилец, поэтому мастерская работа с мячом у него в крови. Кроме того, он физически крепок и может успешно бороться с соперником и действовать на острие атаки".

Ранее тифози Фиорентины назвали Влаховича человеком без яиц.