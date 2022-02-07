Италия

Football.ua провел анализ принципиального поединка, по итогам которого возросла интрига в борьбе за чемпионский титул в итальянской Серии A

Итальянская Серия А вернулась и подарила футбольной общественности одно из лучших за последнее десятилетие миланских дерби. По накалу страстей, драматизму и качеству футбола этот матч полностью соответствовал громкой вывеске.

На бумаге фаворитом был Интер, но статус дерби в некоторой степени нивелировал разницу в интегральном уровне команд. Номинальные гости не могли рассчитывать на травмированных Ибрагимовича, Ребича и Кьера. Также, на Кубке Африки еще задействован сенегалец Балло Туре. У Симоне Индзаги кадровые потери были менее чувствительными. В обойме не было лишь Корреа, который не является основным игроком и Госенса. Последний, только во время паузы перешел из Аталанты, но пока не восстановился от мышечного повреждения.

Интер и Милан сыграли по своим базовым тактическим схемам — 3-5-2 и 4-2-3-1 соответственно. Стартовый состав "хозяев" был максимально прогнозируемым и оптимальным. У Милана было больше вариантов. В итоге, сочетание в центре поля Кессье, Беннасера и Тонали сразу раскрывало осторожность планов Пиоли. Бастионы Милана в центральной зоне дополнительно подталкивали Интер на развитие фланговых атак.

Интер — Милан — 1:2 (1:0)

Голы: Перишич, 39 (Чалханоглу) — Жиру, 75, 78 (Калабрия)

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Дармиан, 82) — Думфрис, Барелла, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70) — Джеко, Лаутаро (Санчес, 70).

Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Беннасер (Крунич, 80), Тонали — Салемакерс (Мессиас, 46), Кессье (Диас, 58), Леау — Жиру.

Предупреждения: Чалханоглу, Щкриниар — Романьоли, Диас, Беннасер, Крунич.

Удаление: Тео Эрнандес (Милан)

Показатели xG:

xG — 1,06:1,17

Удары (в створ) — 11:10 (5:3)

Удары из штрафной — 8:6

Удары после стандартов — 3:2

Владение — 46%:54%

Точность передач — 84%:84%

Ключевые передачи — 9:7

Длинные передачи — 48:51

Кроссы — 26:8

Короткие передачи — 346:406

Передачи в первую треть — 91:96

Передачи во вторую треть — 162:243

Передачи в финальную треть — 141:118

Дриблинг (успешный) — 10(3):18(12)

Единоборства — 42:57

Борьба в воздухе — 9:10

PPDA — 8,43:9,04

xPTS — 1,22:1,45

Отборы — 16:16

Перехваты — 8:9

Офсайды — 1:2

Выносы — 10:19

Фолы — 20:14

Креативный и техничный Диас вышел лишь во втором тайме, но, как нельзя вовремя. Обратите внимание на карту усредненных позиций игроков. Она подчеркивает важные тактические нюансы, которые преследовали оба тренерских штаба. У Интера выделяется высокая позиция правого латераля. Систематически, атаки левым флангом завершались подачей на дальнюю штангу, на подключающегося в зону завершения Думфриса. К слову, голландец изрядно погонял в первом тайме Эрнандеса.

У Милана нужно отметить стремление к максимальной вертикальной компактности. Среднее расстояние от линии обороны до форварда составляет 30-31 метр, тогда, как у Интера — на 7-8 метров больше.

Милан начал матч с интенсивного высокого прессинга и на стартовом отрезке матча не давал оппоненту нормально организовывать позиционные атаки. Но, к десятой минуте игроки Интера начали справляться с давлением и систематически отвечали опасными выходами в атаки.

Отрезками обе команды имели преимущество во владении мячом. По большому счету, игру можно разделить на две части. Первый тайм прошел при явном преимуществе Интера, который был очень близок к тому, чтобы увеличить разрыв в счете. Во второй половине матча, напротив, постепенно игра выровнялась, а после замен Милан добавил в атаке, а команда Индзаги, наоборот, потеряла контроль во второй трети поля.

На графике активных действий команд отчетливо видно, насколько Интер утратил свои позиции после перерыва.

Номинальные хозяева больше атаковали флангами. Особенно активно они взаимодействовали на правой бровке. Показатели команд в исполнении кроссов подчеркивает фланговую активность "хозяев". Гости, напротив, насыщали игроками центральную зону. Итоговые 33% активности в центре — очень высокий показатель для данной вертикальной зоны. В принципе, нечасто можно увидеть одинаковый итоговый процент активности во всех трех коридорах.

При построении и развитии позиционных атак у Милана один из фулбеков смещался в полуфланг. В линии обороны часто оставалось трое футболистов — 2 центрбека и второй фланговый защитник. Поднявшийся фулбек с опорниками также составлял тройку. Временами, при необходимости Кессье опускался глубже. Таким образом, Милан перегружал центр поля и даже при потере мяча имел условия для контрпрессинга.

Обе команды при возможности смело задействовали дальнюю артиллерию. В соотношении с общим количеством ударов, почти каждый второй удар у Милана был из-за пределов штрафной.

Если главным антигероем противостояния можно смело назвать Симоне Индзаги, который несет прямую ответственность за потерю преимущества после своих же коррективов и замен, то лавры главного героя с Оливье Жиру может разделить Майк Меньян. Голкипер Милана провел отличный матч и в первом тайме несколько раз откровенно спас свою команду.

Кроме того, Меньян смело и вполне эффективно взаимодействовал с партнерами в фазе построения позиционных атак. У него почти полсотни касаний мяча, пятая часть которых была совершена за пределами штрафной. В одном эпизоде, вратарь здорово сыграл ногами, прервав опасный выход на его ворота.

Вполне возможно, что до героических подвигов Жиру дело могло не дойти, если бы не мастерство вратаря Милана. Касательно Жиру, чемпион мира 2018 года в решающий момент взял дело в свои руки и сделал разницу.

Нельзя сказать, что Жиру отличался продуктивностью до 75 минуты матча, но именно его действия перевернули ход игры. В ситуации с первым голом, форвард Милана сместился в центр поля, "выгрыз" мяч у оппонента и впоследствии сам и завершил начатую им атаку. Разумеется, в этом моменте не обошлось без доли везения. К Жиру мяч попал после удачного рикошета, но француз своим предшествующим действием вполне заслужил этот фарт. Не секрет, что в футболе везет тому, кто "везет".

Интер, который и так потерял контроль над игрой, был несколько деморализован после первого пропущенного гола. И второй гол Жиру вполне соответствовал происходящим на поле процессам.

После матча главный тренер Милана Стефано Пиоли не скрывал положительных эмоций: "Я посмеялся, пересмотрев свой забег по бровке, то еще зрелище! Но я был слишком рад, парни проявили невероятную силу духа и прыгнули выше головы. У нас сейчас столько же очков, сколько и год назад, мы знаем, что впереди еще много работы. Я сказал игрокам, что нужно продолжать верить в себя, и непреодолимые препятствия существуют лишь для тех, кому не хватает веры.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, «Интер» играл в первом тайме сильнее нас, но мой «Милан» никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.

Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу".

В свою очередь, наставник Интера Симоне Индзаги признал провал во второй половине второго тайма и заявил, что его команда вовремя не закрыла матч, который должен был завершаться победой: "Это футбол. Мы доминировали во всех отношениях. Мы не были достаточно остры в концовке матча. Милану повезло с первым голом, а во втором мяче они сыграли умно. Первые 60 минут игрового времени мы не давали им создавать моменты.

В последние 25 минут мы потеряли контроль над ситуацией, и игра была более открыта. Мы знаем, что поражение причиняет боль, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то, вполне возможно, проиграли бы лишь однажды. До того момента, как Милан сравнял счет, мы практически ничего не позволяли им. Это сложный, но ценный урок, который придаст нам больше решимости заканчивать игры раньше, чтобы мы больше не попадали в такую ​​ситуацию".

В принципе, с главным тренером Интера трудно не согласиться. Его команда большую часть матча с солидным запасом переигрывала соперника, но полностью провалила решающий отрезок. В совокупности, мы имеем абсолютно заслуженную победу Милана. И именно Индзаги главный виновник своих проблем.

Замены Пиоли сработали, они усилили игру, тогда как тренер Интера слишком рано уверовал в победу, сняв с игры ключевых полузащитников. Вышедшие на поле чилийцы выглядели слабым звеном и именно после их появления на поле, Милан перехватил инициативу. В некоторой степени, именно ошибки Индзаги поспособствовали тому, что Пиоли на месяц останется без своих сигар.

Главный итог дерби: Милан сохранил шансы на Скудетто, сократив отставание от Интера до одного очка. У лидеров чемпионата еще есть игра в запасе, но, даже, если команда Симоне Индзаги ее выиграет, отставание в четыре очка не катастрофично. В случае поражения Милана, разница могла составить -10 очков.

Помимо турнирных дивидендов, безусловно, этот результат придаст команде Стефано Пиоли уверенности в собственных силах. Милан в двух дерби набрал 4 очка и остался в большой гонке за чемпионство. По сути, 24 и 25 туры Серии А могли стать ключевыми в борьбе за Скудетто.

В случае победы Интера над Миланом и Наполи, лидеры ушли бы в большой отрыв перед финальным турнирным отрезком. Победители дерби подарили любителям Кальчо интригу. Можно не сомневаться, что в следующем туре Наполи на своем поле сделает все возможное, чтобы возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В свою очередь, Милан ждет очное противостояние с новой командой Владислава Супряги. На "Сан Сиро" приедет Сампдория.

Сергей Костенюк, Football.ua