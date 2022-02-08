Италия

Атомный муравей возвращается в Серию А.

Уже сегодня Себастьян Джовинко может стать игроком Сампдории — резюмирует сообщения СМИ Football Italia.

35-летний форвард является свободным агентом после завершения контракта с Аль-Хилялем и с 2015 года не выступал в Италии.

Джовинко подпишет контракт до окончания сезона, поскольку Самп фактически остался без нападающих: Габбьядини порвал "кресты", Квальярелла никак не восстановится после травмы, а Супряга разочаровал руководство.

Джовинко провел 23 матча (1 гол) за национальную сборную Италии и выступал за Ювентус (132 матчей во всех турнирах, 20 гола), Эмполи (37, 6), Парму (70, 23), Торонто (142, 83) и Аль-Хилаль (83, 16).