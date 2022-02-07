Италия

Конкуренту Супряги в Сапмдории понадобится операция.

Медицинское обследование травмированного колена Маноло Габбьядини выявило повреждение передней крестообразной связки — сообщил официальный сайт Сампдории.

Форварду, чье повреждение позволило Супряге дебютировать в Серии А потребуется операция и длительный процесс восстановления.

Поскольку еще не полностью восстановился Фабио Квальярелла (лучший бомбардир "блучеркьяти" в понедельник занимался по индивидуальной программе), Сампдория рассматривает вариант с приглашением Себастьяна Джовинко.

В своем обращении к тифози Габбьядини сказал, что постарается вернуться на поле к генуэзскому дерби.

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Il ringraziamento di #Gabbiadini ai tifosi: «Voglio tornare presto a farvi esplodere nei #derby». 💙 pic.twitter.com/zWOo1WFpI4 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

Матч Серии А Сампдория — Дженоа запланирован на 1 мая.