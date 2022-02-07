Конкуренту Супряги в Сапмдории понадобится операция.
Маноло Габбьядини, фото ФК Сампдория
07 февраля 2022, 16:06
Медицинское обследование травмированного колена Маноло Габбьядини выявило повреждение передней крестообразной связки — сообщил официальный сайт Сампдории.
Форварду, чье повреждение позволило Супряге дебютировать в Серии А потребуется операция и длительный процесс восстановления.
Поскольку еще не полностью восстановился Фабио Квальярелла (лучший бомбардир "блучеркьяти" в понедельник занимался по индивидуальной программе), Сампдория рассматривает вариант с приглашением Себастьяна Джовинко.
В своем обращении к тифози Габбьядини сказал, что постарается вернуться на поле к генуэзскому дерби.
Матч Серии А Сампдория — Дженоа запланирован на 1 мая.