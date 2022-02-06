Италия

Дебют украинца в составе генуэзского клуба вышел крайне неудачным.

Нападающий Владислав Супряга был худшим в составе Сампдории в сегодняшнем матче с Сассуоло (4:0) по версии портала Whoscored.

Супряга дебютировал в составе генуэзского клуба на 36-й минуте, заменив травмированного Маноло Габбьядини, но уже на 58-й минуте его сменил Андреа Конти. Украинский форвард получил оценку 5,9 и оказался единственным игроком в составе "блучеркьятти" с оценкой ниже 6.

Напомним, Супряга присоединился к Сампдории на правах аренды из Динамо в последние дни зимнего трансферного окна.