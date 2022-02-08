Италия

Ноа Ланг может продолжить карьеру в Серии А.

Милан намерен рассмотреть кандидатуры новых игроков линии атаки, и один из них уже одобрен руководством клуба — считает Football Italia.

Это 22-летний вингер Брюгге Ноа Ланг, которого оценивают в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне голландец провел 23 матча, в которых отметился 4 голами и сделал 12 результативных передач, в том числе в Лиге чемпионов против ПСЖ.

Ланг провел 3 матча (0 голов) за национальную сборную Нидерландов и выступал за Аякс (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Твенте (7, 1) и Брюгге (57, 21).