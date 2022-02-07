Италия

К поединку Кубка Италии форвард должен быть в строю.

Анте Ребич восстановился после травмы лодыжки, полученной в январе, и уже в понедельник должен был провести полноценную тренировку с командой — утверждает Calciomercato.

Однако из-за ураганного ветра на севере Италии планы пришлось подкорректировать — занятия "россонери" прошли в зале.

В любом случае, к матчу 1/4 финала Кубка Италии против Лацио, запланированном на среду, 9 февраля, хорват должен быть по крайней мере в заявке.

Ранее сообщалось, что еще минимум два матча пропустит Златан Ибрагимович.