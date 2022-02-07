Повреждение нападающего оказалось серьезнее, чем казалось.
Златан Ибрагимович, Getty Images
07 февраля 2022, 12:14
Златан Ибрагимович пропустит ближайшие матчи Милана — утверждает Football Italia.
Травма, полученная шведом в матче против Ювенуса 23 января заставит его пропустить не только миланское дерби, но и поединок против Лацио в Кубке Италии 9 февраля и матч Серии А против Сампдории 13 февраля.
В дерби Ибрагимовича с успехом заменил Жиру, отметившийся дублем.
Ранее Паоло Мальдини заявил, что Ибрагимович никогда не станет для Милана обузой.