Италия

Повреждение нападающего оказалось серьезнее, чем казалось.

Златан Ибрагимович пропустит ближайшие матчи Милана — утверждает Football Italia.

Травма, полученная шведом в матче против Ювенуса 23 января заставит его пропустить не только миланское дерби, но и поединок против Лацио в Кубке Италии 9 февраля и матч Серии А против Сампдории 13 февраля.

В дерби Ибрагимовича с успехом заменил Жиру, отметившийся дублем.

Ранее Паоло Мальдини заявил, что Ибрагимович никогда не станет для Милана обузой.