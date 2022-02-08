Генуэзский клуб усилился опытным форвардом.
Себастьян Джовинко, Getty Images
08 февраля 2022, 22:24
Нападающий Себастьян Джовинко продолжит карьеру в Сампдории, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Джовинко уже прибыл в расположение Сампдории, где успешно прошел медобследование и подписал контракт. Соглашение опытного форварда с генуэзским клубом будет рассчитано на шесть месяцев.
В составе "блучеркьяти" 35-летний игрок должен заменить травмированного Маноло Габбьядини, который получил разрыв крестообразных связок.
Ранее сообщалось, что Сампдория продлила контракт с защитником Бартошем Берешински.