Нападающий Себастьян Джовинко продолжит карьеру в Сампдории, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Джовинко уже прибыл в расположение Сампдории, где успешно прошел медобследование и подписал контракт. Соглашение опытного форварда с генуэзским клубом будет рассчитано на шесть месяцев.

В составе "блучеркьяти" 35-летний игрок должен заменить травмированного Маноло Габбьядини, который получил разрыв крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что Сампдория продлила контракт с защитником Бартошем Берешински.