Бергамаски находятся в поисках нового форварда.
Диего Коста, Getty Images
09 февраля 2022, 11:25
Нападающий Диего Коста попал в сферу интересов Аталанты, сообщает портал Calciomercato.
Аталанта находится в поисках нового нападающего и готова пригласить Косту, который пребывает в статусе свободного агента. "Черно-синие" рассматривают бразильско-испанского форварда в качестве замены Дувану Сапату, который получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.
В минувшем году Диего Коста провел 19 поединков в составе Атлетико Минейро, отличившись пятью голами и одним ассистом.
В зимнее трансферное окно 33-летнего игрока связывали с Арсеналом, Салернитаной и Майнцем.
Ранее сообщалось, что в подписании Диего Косты также заинтересован Фенербахче.