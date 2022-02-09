Италия

Бергамаски находятся в поисках нового форварда.

Нападающий Диего Коста попал в сферу интересов Аталанты, сообщает портал Calciomercato.

Аталанта находится в поисках нового нападающего и готова пригласить Косту, который пребывает в статусе свободного агента. "Черно-синие" рассматривают бразильско-испанского форварда в качестве замены Дувану Сапату, который получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.

В минувшем году Диего Коста провел 19 поединков в составе Атлетико Минейро, отличившись пятью голами и одним ассистом.

В зимнее трансферное окно 33-летнего игрока связывали с Арсеналом, Салернитаной и Майнцем.

Ранее сообщалось, что в подписании Диего Косты также заинтересован Фенербахче.