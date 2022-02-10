Италия

Бразилец может вернуться в состав туринского клубу.

Защитник Алекс Сандро готов сыграть в сегодняшнем матче Ювентуса с Сассуоло в четвертьфинале Кубка Италии.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Алекс Сандро вылечился от коронавируса и попал в заявку команды на поединок.

В лазарете "старой синьоры" продолжают находиться Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Мойзе Кин не сможет выйти на поле из-за дисквалификации.

Матч Ювентус – Сассуоло состоится сегодня в Турине и начнется в 22:00 по киевскому времени.