Бразилец может вернуться в состав туринского клубу.
Алекс Сандро, Getty Images
10 февраля 2022, 15:30
Защитник Алекс Сандро готов сыграть в сегодняшнем матче Ювентуса с Сассуоло в четвертьфинале Кубка Италии.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Алекс Сандро вылечился от коронавируса и попал в заявку команды на поединок.
В лазарете "старой синьоры" продолжают находиться Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Мойзе Кин не сможет выйти на поле из-за дисквалификации.
Матч Ювентус – Сассуоло состоится сегодня в Турине и начнется в 22:00 по киевскому времени.