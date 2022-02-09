Италия

Колумбийский футболист продолжит выступать за "Старую синьору".

Ювентус работает над подписанием нового соглашение с одним из своих ведущих игроков — Хуаном Куадрадо.

Как сообщает издание Calciomercato, стороны близки к новому контракту, который будет заключен до лета 2024 года.

Отметим, что текущее соглашение колумбийского игрока с туринцами рассчитано до лета этого года.

Хуан Куадрадо в текущем сезоне отыграл 28 поединков на клубном уровне, в которых отметился пятью забитыми голами.

Напомним, что Ювентус может продлить контракт с Де Шильо до лета 2025 года.