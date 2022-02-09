Колумбийский футболист продолжит выступать за "Старую синьору".
Хуан Куадрадо, getty images
09 февраля 2022, 22:56
Ювентус работает над подписанием нового соглашение с одним из своих ведущих игроков — Хуаном Куадрадо.
Как сообщает издание Calciomercato, стороны близки к новому контракту, который будет заключен до лета 2024 года.
Отметим, что текущее соглашение колумбийского игрока с туринцами рассчитано до лета этого года.
Хуан Куадрадо в текущем сезоне отыграл 28 поединков на клубном уровне, в которых отметился пятью забитыми голами.
Напомним, что Ювентус может продлить контракт с Де Шильо до лета 2025 года.