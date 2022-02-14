Италия

Функционер бергамасков прокомментировал исход игры против Ювентуса.

В домашнем поединке 25-го тура итальянской Серии A бергамаская Аталанта на своем поле не сумела удержать победу над туринским Ювентусом, обменявшись голами с соперниками по ходу второго тайма (1:1).

Невероятный гол Малиновского — в обзоре матча Аталанта — Ювентус

По ходу поединка у главного тренера "оробичи" Джан Пьеро Гасперини возникали серьезные разногласия с главным арбитром матча Маурицио Мариани, поэтому на пресс-конференцию по завершении поединка опытный наставник идти не захотел, делегировав свои полномочия генеральному директору клуба Умберто Марино.

Функционер сходу прокомментировал слова экс-арбитра Луки Марелли, который попытался оправдать решения своего коллеги по цеху в качестве приглашенного эксперта.

"Могу сказать только то, что Аталанте очень сильно повезло, что Марелли больше не судит матчи. У нас совершенно разные взгляды на случившиеся по ходу игры эпизоды. Щесны заслуживал получить красную карточку, а за игру рукой де Лигта внутри штрафной должно было назначаться пенальти.

Давайте будем серьезными в своих оценках, и будем смотреть на эпизоды так, как бы они трактовались в других матчах без участия Ювентуса. Позицию нашего клуба по этим двум эпизодам я уже озвучил. Для нас в обоих случая ситуация выглядит достаточно прозрачной.

Что же касается самого матча, то Аталанта сыграла в хороший футбол, так как у нас всегда был правильный настрой на игру в атаке, но в завершении не хватало везения. Мы должны похвалить тех игроков, которые играли сегодня, потому что они показали себя на одном уровне с одним из наиболее титулованных клубов всей Европы.

Давайте не забывать также и тот факт, что это был тот самый Ювентус, который не проигрывал в Серии A 12 или 13 игр подряд.

Хотел бы сегодня также отметить игру Жереми Бога. Команды, с которыми мы сталкиваемся по ходу сезона, привыкли к нашему стилю игры, поэтому нам нужен был такой трансфер, который мог бы в корне изменить ситуацию. Мы вложили много ресурсов в покупку Жереми, но верим, что он сможет внести большой вклад в нашу игру.

Соперники знают, как против нас нужно защищаться, поэтому в этом сезоне мы не можем использовать те факторы, которые были у нас годом ранее. Сейчас мы находимся в достаточно опасном положении в турнирной таблице, так как я вижу Фиорентину, Лацио и Рому, которые в любой момент могут догнать нас на четвертой строчке, поэтому нужно скорее улучшать свои результаты", — подытожил представитель "Богини".

В следующем туре бергамаская Аталанта сыграет гостевой матч против Фиорентины.