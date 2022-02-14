Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал результат игры против Аталанты.

Туринский Ювентус в рамках 25-го тура итальянской Серии А был предельно близок к потере очков на поле бергамаской Аталанты, однако сумел уйти от поражения уже в компенсированное к матчу время (1:1).

Невероятный гол Малиновского — в обзоре матча Аталанта — Ювентус

Главный тренер "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри по завершении поединка оптимистично оценил выступления своей команды.

"Было бы обидно проиграть в этом матче, учитывая то, насколько хорошо нам удалось сыграть в этот вечер. Мы допускали достаточно ошибок в завершающей стадии атак, а перед перерывом был настоящий кошмар с потерей мяча в центре поля и последующими хаотичными бросками де Лигта в ноги соперников.

Во втором тайме мы стали играть более надежно, но парадокс в том, что, когда мы должны были забивать, то ошиблись в передаче у чужой штрафной, после чего Аталанта получила возможность для контратаки, а Малиновский отлично справился с ударом со штрафного. Он забил невероятный гол, но потом Данило очень вовремя сравнял счет.

Маккенни предоставил много возможностей для Дибалы и Мораты в передней линии. Парни играли в отличные треугольники, а первый момент в матче создали как раз Маккенни и Дибала, но это была ранняя фаза поединка, когда мы еще не успели раскрыться.

Аталанта показывала очень агрессивный прессинг, поэтому нам нужно было обеспечить быстрое движение мяча, чтобы просто обороняться от соперников. Игра из-за этого и получилась очень зрелищной, а по ее ходу мы рисковали проиграть, хотя должны были побеждать. Мы знали, что соперники — очень сильный коллектив, поэтому довольны хотя бы тем, что просто удалось продлить беспроигрышную серию.

Ювентус уже выбыл из гонки за скудетто, о чем я вам говорил еще до этого поединка. Наша задача сейчас — просто улучшить свою игру, сделать шаг вперед, научиться качественно реализовывать создаваемые моменты. Над эти и будем стараться работать.

Сегодня приняли решение оставить Дениса Закарию на скамейке запасных. Парень сыграл в двух играх кряду сразу после трансфера, а нам нужны были свежие ноги.

В целом, мы достаточно долго вообще не пропускали голов, до шокирующего удара Малиновского. Думаю, что за последние 10-12 лет единственный пример, когда лучшая защита чемпионата не выиграла в итоге скудетто, был пару сезонов назад с Маурицио Сарри. Еще в сентябре я вам сказал, что Интер выиграет чемпионат, и до сих пор не поменял своего мнения. Это — самая сильная команда в стране на сегодняшний день, при всем уважении к Милану и Наполи.

Мы потеряли слишком много очков на старте сезона, поэтому Интер нам уже точно не догнать. Если бы дистанция между нами была бы всего четыре очка, то было бы можно немного поразвлечься в гонке, но при нашем нынешнем положении это невозможно", — подытожил итальянский наставник.

В следующем туре Ювентус ожидает домашнее дерби против Торино.