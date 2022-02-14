Италия

Защитник Ювентуса прокомментировал результат игры против Аталанты.

В 25 туре итальянской Серии A туринский Ювентус сумел зацепиться за ничейный исход гостевого поединка против бергамаской Аталанты с помощью гола Данило в компенсированное время (1:1).

Невероятный гол Малиновского — в обзоре матча Аталанта — Ювентус

Центральный защитник "Старой Синьоры" Маттейс де Лигт поделился своими впечатлениями от данного поединка по его окончании, отдельно отметив роскошный удар украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Я думал, что Малиновский не сможет забить с настолько дальней дистанции, когда совершал фол на нем! После игры я подошел к нему, и спросил: "Как ты умудрился попасть с 30 метров и забить?!". Никогда бы не поверил, что это произойдет именно в этот момент.

Был спорный момент в первом тайме, когда игроки Аталанты хотели получить право на пенальти после якобы игры рукой с моей стороны. Я до последнего был спокойным в этом эпизоде, так как почувствовал, что мяч ударил меня по ребрам, поэтому соперники не получили бы ничего из этого эпизода.

Я просто делал свою работу, которая заключается в защите ворот моей команды. Это была очень сложная игра для нас, но и интересная для болельщиков от этого. Обе команды хотели победить, поэтому моментов для взятия ворот было достаточно. Думаю, в итоге обе стороны остались разочарованы, так как в равной степени старались победить.

Душан Влахович многое поменял в нашей игре после своего перехода. Он дал Пауло Дибале больше свободы на поле, поэтому тот и играет сейчас намного лучше, чем раньше. Душан много работает на команду и регулярно забивает. Очень полезный игрок.

Это был очень важный матч для нас и в плане турнирной таблицы, потому что мы как раз боремся против Аталанты за одни и те же позиции. Не думаю, что чемпионская гонка подошла для нас к концу на этой осечке. Будем идти шаг за шагом, а дальше — посмотрим, где мы закончим чемпионат", — заключил нидерландский футболист.

В следующем туре Ювентус ожидает домашнее дерби против Торино.