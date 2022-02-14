Италия

Федерация футбола Италии намерена отменить ограничения для посещаемости стадионов.

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина наметил главные приоритеты своей работы — сообщает Calciomercato.it.

Для того, чтобы гарантировать защиту клубов от разорения по ходу чемпионатов, предлагается ввести так называемый индекс ликвидности, без достижения которого клубы попросту не будут допущены к соревнованиям.

Учитывая, что у многих клубов основным источником дохода является продажа билетов, Гравина пообещал, что не ограничится открытием стадионов на 75%, а уже до конца месяца собирается добиться 100% открытия трибун для болельщиков.

Еще одной проблемой футбольного руководства является выборы президента Серии А.