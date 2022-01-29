Италия

Агент футболиста намерен договориться о трансфере своего клиента в ближайшее время.

Миланский Интер ведет переговоры с Торино касаемо защитника "быков" Бремера и рассчитывает освободить место в составе за счет продажи одного из своих футболистов.

Агент Стефана Де Врея Мино Райола пообещал боссам "змей" предоставить в ближайшие дни выгодное предложение по своему клиенту, сообщает Football Italia.

Речь идет о трансфере футболиста в другой клуб с выручкой порядка 20-25 млн евро. Отметим, что именно такую сумму Торино требует у потенциальных покупателей за своего защитника.

В текущем сезоне Де Врей провел 22 матча за Интер во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Контракт футболиста с Интером рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Интер объявил о подписании Фелипе Кайседо.