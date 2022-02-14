Италия

Стефано Колантуоно имеет последний шанс убедить руководство клуба в своей полезности.

Несмотря на два матча подряд без поражений, шансов у Салернитаны сохранить прописку в Серии А все меньше, и все меньше шансов сохранить свой посту у тренера команды — утверждает Tuttomercatoweb.

Директор клуба Вальтер Сабатини решил дать Стефано Колантуоно последний шанс доказать свою профпригодность, после чего смирится с реальностью и начнет готовиться к Серии В с новым тренером.

Увы, последний шанс выпадет на домашний матч против лидирующего в чемпионате Милана, что не особо обнадеживает.

Салернитана занимает последнее место в Серии А, набрав лишь 12 очков после того, как один пункт был снят с "морских коньков" дополнительно, помимо технического поражения за неявку на матч 19 тура в Удине, и отстает от спасительного 17-го места на 9 очков.