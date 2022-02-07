Италия

Состоялся заключительный матч 24 тура итальянской Серии А.

В заключительном матче 24 тура итальянской Серии А Салернитана на своем поле расписала мировую со Специей. Матч закончился со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда результативным ударом в составе хозяев отметился Симоне Верди. Затем на 11 минуте Рей Манай реализовал пенальти.

На 16 минуте Салернитана снова вышла вперед усилиями того же Верди, который оформил дубль, но на 30 минуте арбитр матча поставил второй пенальти в ворота хозяев — приговор реализовал Даниэле Верде.

Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко пропускал матч из-за повреждения.

После 24 туров Специя набрала 26 очков и занимает 15 место в турнирной таблице Серии А, а у Салернитаны 11 баллов и последняя строчка.

Салернитана — Специя 2:2

Голы: Верди, 3, 16 — Манай, 11 (с пенальти), Верде, 30 (с пенальти).

Салернитана: Сепе — Маццокки (Дьембер, 81), Дрэгушин, Фасио, Раньери — Кулибали, Радованович, Кастанос (Перотти, 65) — Верди (Бохинен, 65), Рибери (Микаэл, 76) — Муссе (Джурич, 46).

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца — Кивьор, Сала (Нгуиамба, 68) — Гьяси, Маджоре, Верде (Агудело, 68) — Манай (Нзола, 76).

Предупреждения: Муссе, Фасио, Радованович — Аду, Кивьор, Нгуиамба.