Италия

Данило Йерволино назвал факторы возможного успеха команды.

Новый владелец Салернитаны заявил, что верит в успех, потому что доверяет профессионалам, которые работают в клубе.

"Я верю в успех, потому что уверен в профессионалах, пришедших в клуб, – цитирует Данило Йерволино сайт журналиста Альфредо Педуллы. – И в первую очередь — это касается Вальтера Сабатини, которого я считаю лучшим футбольным директором Италии".

"Я очень доволен тем, как клуб поработал во время зимнего трансферного окна. Хотя, признаюсь честно, о многих наших новичках я раньше не слышал. Но я полностью доверяю Сабатини и его команде менеджеров".

"Я понимаю, что нам будет очень тяжело, но первые шаги внушают надежду на лучшее".

В отличие от провалившегося на зимнем трансферном рынке Лацио, владельцу которого ранее принадлежала Салернитана, «морские коньки» смогли укрепиться несколькими добротными футболистами.

Что касается Сабатини, ставшего директором Салернитаны, то он ранее занимал аналогичные должности в Лацио, Палермо, Роме, Интере Сунине, Болонье и Монреале.