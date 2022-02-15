Италия

Апелляционный суд постановил сыграть матч 20 тура Серии А.

Не состоявшийся 6 января матч 20 тура чемпионата Италии Болонья — Интер все-таки будет сыгран — сообщает Calciomercato.com.

Спортивный апелляционный суд Италии отклонил требование Интера засчитать Болонье техническое поражение за неявку на домашний матч против чемпиона и обязал назначить дату переигровки.

Напомним, что по решению органов здравоохранения Болонья была отправлена на карантин и не смогла выйти на матч против Интера.

По аналогичным причинам в 20 туре не состоялись также матчи Аталанта — Торино, Салернитана — Венеция и Фиорентина — Удинезе. Их судьба будет решена позже.

А вот результат матча 21 тура Удинезе — Аталанта 2:6, в котором хозяевам пришлось играть практически молодежным составом, решено оставить в силе.