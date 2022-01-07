Италия

Хозяева зачем-то заполнили стартовый протокол и передали его арбитру, прежде чем не выйти на матч.

В то время, как Серия А готовится бороться в суде с командами, не вышедшими на матчи 20-го тура чемпионата Италии, и министерством здравоохранения, разрешившим им это сделать, Больнья фактически своими руками оформила себе техническое поражение в поединке против Интера — сообщает Sky Sport Italia.

Дело в том, что прежде чем окончательно решить воспользоваться предписанием органов здравоохранения отправиться на пятидневный карантин, "россоблу" заполнили стартовый протокол матча и передали его арбитру, признав тем самым, что готовы выйти на поле.

Таким образом, в отличие от случаев с Торино, Салернитаной и Удинезе, руководству Серии А не нужно доказывать то, что Болонья была готова играть.

Впрочем, без вмешательства арбитражного суда здесь вряд ли обойдется и история наверняка затянется.

Однако руководство итальянской лиги надеется, что 21 тур Серии А обойдется без неявок и все 10 матчей пройдут в воскресенье, 9 января.