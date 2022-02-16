Победа над Торино стоила Венеции потери голкипера.
Лука Леццерини, Getty Images
16 февраля 2022, 16:37
Одержав очень важную победу над Торино в Серии А, выяснилось, что Венеция лишилась на неопределенный срок голкипера — сообщил официальный сайт клуба.
Тщательное медицинское обследование показало повреждение сухожилия приводящей мышцы правой ноги Луки Леццерини.
Голкипер уже отправился в Финляндию, где ему будет сделана операция в клинике профессора Лассе Лимпайнена.
Поединок в Турине стал настоящим испытанием для мужества футболистов. Игрок Торино Томмазо Побега доигрывал со сломанным носом. Ему тоже пришлось сделать операцию.