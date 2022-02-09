Италия

Алеш Матею перейдет из Брешии.

Венеция согласовала контракт с Алешем Матею — утверждает Goal.

Несмотря на то, что трансферное окно в Италии уже закрыто, Матею присоединится к Венеции на правах свободного агента, получив этот статус в Брешии 1 января 2022 года.

В четверг, 10 февраля, 25-летний чешский защитник прибудет в Венецию и подпишет контракт с одноименным клубом.

Алеш провел 1 матч за национальную сборную Чехии (0 голов) и выступал за Прибрам (15 матчей во всех турнирах, 1 гол), Викторию Пльзень (52, 2), Брайтон (2, 0), и Брешию (78, 1).