Италия

Футболист оценил игру своей национальной сборной на прошедшем чемпионате Европы.

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли заявил, что почти не следил за выступлениями национальной команды на Евро-2020.

"Я мало следил за Италией во время Евро-2020. Если честно, мне больно смотреть игры национальной команды без моего участия. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.

Был бы я в тех физических кондициях, которые позволили бы мне сыграть на чемпионате Европы, мы бы выиграли еще легче", — сказал Балотелли.

Напомним, Балотелли, который ныне выступает за турецкий Адана Демирспор, был вызван на тренировочный сбор сборной Италии впервые с 2018 года.