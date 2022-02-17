Футболист оценил игру своей национальной сборной на прошедшем чемпионате Европы.
Марио Балотелли. Getty Images
17 февраля 2022, 20:56
Нападающий сборной Италии Марио Балотелли заявил, что почти не следил за выступлениями национальной команды на Евро-2020.
"Я мало следил за Италией во время Евро-2020. Если честно, мне больно смотреть игры национальной команды без моего участия. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.
Был бы я в тех физических кондициях, которые позволили бы мне сыграть на чемпионате Европы, мы бы выиграли еще легче", — сказал Балотелли.
Напомним, Балотелли, который ныне выступает за турецкий Адана Демирспор, был вызван на тренировочный сбор сборной Италии впервые с 2018 года.
Сборная Италии сыграет с Северной Македонией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 24 марта. В финале "скуадра адзурра" может встретиться с победителем пары Португалия – Турция.
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