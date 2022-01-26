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Наставник сборной Италии прокомментировал вызов нападающего в стан национальной команды.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал вызов в команду Марио Балотелли.

Специалист отметил те качества футболиста, которые импонируют ему более всего.

"У Балотелли всегда была хорошая техника и сейчас я вижу, что он в прекрасной форме. Мы все с нетерпением ждем, чтобы увидеть, на что он способен после такого долгого перерыва.

Он не должен мне ничего обещать, равно как и я ему доказывать, но я вижу — он действительно счастлив быть в сборной. Несмотря на много из того, что было в прошлом, я буду к нему относиться также, как и ко всем", — резюмировал Манчини.

Отметим, что последний раз Балотелли выходил в составе сборной Италии в матче Лиги наций 7 сентября 2018 года в поединке против Польши. Тогда его команда сыграла вничью 1:1.

Ранее сам форвард прокомментировал свое возвращение в сборную Италии.