Италия

Защитник Ювентуса прокомментировал ничейный результат в матче Серии А.

Ювентус в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и сыграл вничью со счетом 1:1.

Защитник "старой синьоры" Маттейс Де Лигт высказался о поединке, в котором его команда не сумела удержать необходимый результат и довольствовалась ничьей.

"Дерби — это всегда очень важный поединок, мы рассчитывали только на победу. Вообще, это был немного странный матч — мы много атаковали четверкой, но не сумели извлечь выгоду из наигранных комбинаций.

Мой гол? Мы всю неделю отрабатывали такие кроссы от Куардадо и я рад, что все получилось. Не думаю, что травмы могут повлиять на нашу игру — те, кто заменяет травмированных футболистов выходят на поле и делают свою работу", — приводит слова футболиста официальный сайт Ювентуса.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Торино.