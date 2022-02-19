Италия

Украинский нападающий начнет поединок Серии А на скамейке запасных.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Сампдория примет на своем поле Эмполи.

Главный тренер хозяев Марко Джампаоло определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места нападающему Владиславу Супряге.

22-летний украинец начнет поединок против Эмполи на скамейке запасных.

Стартовый состав Сампдории:

Скамейка запасных Сампдории:

📄 | A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Supriaha, Conti, Vieira, Magnani, Montevago, Trimboli, Rincón. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 19, 2022