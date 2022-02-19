В рамках 26-го тура итальянской Серии А Сампдория примет на своем поле Эмполи.

Главный тренер хозяев Марко Джампаоло определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места нападающему Владиславу Супряге.

22-летний украинец начнет поединок против Эмполи на скамейке запасных.

Стартовый состав Сампдории:

Скамейка запасных Сампдории:

Напомним, матч Сампдория — Эмполи состоится сегодня, 19 февраля, в 16:00 по киевскому времени.