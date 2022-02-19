Украинский нападающий начнет поединок Серии А на скамейке запасных.
Владислав Супряга, Getty Images
19 февраля 2022, 15:19
В рамках 26-го тура итальянской Серии А Сампдория примет на своем поле Эмполи.
Главный тренер хозяев Марко Джампаоло определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места нападающему Владиславу Супряге.
22-летний украинец начнет поединок против Эмполи на скамейке запасных.
Стартовый состав Сампдории:
Скамейка запасных Сампдории:
Напомним, матч Сампдория — Эмполи
состоится сегодня, 19 февраля, в 16:00 по киевскому времени.