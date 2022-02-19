Италия

Итальянский клуб завершает сделку по передаче контрольного пакета акций.

Совладелец баскетбольного клуба Бостон Селтикс Стивен Пальюка станет новым главным акционером Аталанты, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пальюка достиг соглашения о приобретении 55% прав на клуб у нынешнего владельца клуба Антонио Перкасси. По информации СМИ, сделка оценивается в сумму более 400 миллионов евро.

Стоит отметить, что Перкасси сохранит за собой часть прав на клуб и продолжит занимать должность президента.

Ранее ожидалось, что Аталанта быдет продана инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts.