Итальянский клуб завершает сделку по передаче контрольного пакета акций.
Стивен Пальюка (справа), Getty Images
19 февраля 2022, 19:25
Совладелец баскетбольного клуба Бостон Селтикс Стивен Пальюка станет новым главным акционером Аталанты, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Пальюка достиг соглашения о приобретении 55% прав на клуб у нынешнего владельца клуба Антонио Перкасси. По информации СМИ, сделка оценивается в сумму более 400 миллионов евро.
Стоит отметить, что Перкасси сохранит за собой часть прав на клуб и продолжит занимать должность президента.
Ранее ожидалось, что Аталанта быдет продана инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts.