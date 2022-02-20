Италия

У Ханса Хатебура было положение вне игры, хотя футболист не касался мяча в результативной атаке.

Фиорентина в матче 26 тура итальянской Серии А Фиорентина минимально обыграла Аталанту (1:0).

"Фиалки" открыли счет на 56 минуте усилиями Кшиштофа Пьонтека, но спустя пять минут гости смогли сравнять счет. На 61 минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский получил мяч и расстрелял ворота соперника.

Однако забитый мяч украинца был отменен из-за офсайда. При этом офсайд был зафиксирован у Ханса Хатебура, который даже не касался мяча. Возможно, арбитры оценили его действия как активное участие в атаке.

После этого такими действиями арбитров был недоволен главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини, которого из-за бурной реакции удалили со скамейки запасных.

После 25 туров Фиорентина набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А, а у Аталанты 44 балла и пятая строчка.