Италия

Наставник Фиорентины прокомментировал победу над коллективом Гасперини.

В двадцать шестом туре итальянской Серии А Аталанта в гостях минимально уступила Фиорентине (0:1).

Главный тренер "фиалок" Винченцо Итальяно высказался по победе своей команды, которую они могли упустить после гола Руслана Малиновского.

"Мы отлично двигаемся в плане набранных очков — это окупает всю проделанную нами работу. После ухода Влаховича я боялся, что команда потеряет свою атакующую мощь, но мы отлично восполнили его потерю.

Если мы выиграем три следующий матча, то сможем побороться за еврокубки. Президент мне сказал, что если мы хотя бы удвоим набранные в прошлом сезоне очки — это будет большим успехом. Думаю, нашей команде это под силу. Чем больше мы очков наберем — тем больше удовольствия от футбола получим.

Гол Малиновского? У нас по-прежнему есть проблемы в обороне. Мы чуть не испорили отличный матч. Нам нужно продолжать работать над нашими оборонными действиям", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Фиорентина — Аталанта (1:0).