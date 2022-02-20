Италия

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Фиорентина в матче 26 тура итальянской Серии А минимально обыграла Аталанты со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит на 56 минуте встречи, а его автором стал нападающий "фиалок" Кшиштоф Пьонтек. Через несколько минут Аталанта отыгралась усилиями украинского полузащитника Руслана Малиновского, но забитый мяч украинца не засчитали из-за офсайда.

Обзор матча:

Фиорентина — Аталанта 1:0

Гол: Пьонтек, 56.

Фиорентина: Драговски — Одриосола, Игор, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75) — Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67) Пьонтек, Гонсалес, Соттиль.

Аталанта: Муссо — Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59); де Роон, Фройлер (Пессина, 59); Копмейнерс, Малиновский, Бога.

Предупреждения: Миленкович, Амрабат — Джимсити, Малиновский, Демирал, Толой

Источник: MEGOGO