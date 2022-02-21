Италия

Футболист останется в миланском клубе.

Полузащитник миланского Интера Марцело Брозович продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб и футболист договорились о новом долгосрочном соглашении до 2026 года.

В ближайшие дни состоится встреча агента футболиста, самого игрока и руководство Интера, на которой контракт будет подписан.

Новая заплата составит 6 миллионов евро в год. Действующий контракт Брозовича рассчитан до 30 июня 2022 года.

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