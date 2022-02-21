Бразильский нападающий может перебраться в Серию А.
Габриэль Жезус, getty images
21 февраля 2022, 18:28
Интер продолжает работу над усилением состава в ближайшее летнее трансферное окно на позицb. центрального нападающего.
Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб нацелился на нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись шестью голами и девятью результативными передачами.
Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно Манчестер Сити затребовал 50 миллионов евро за Жезуса у Ювентуса.