Италия

Бразильский нападающий может перебраться в Серию А.

Интер продолжает работу над усилением состава в ближайшее летнее трансферное окно на позицb. центрального нападающего.

Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб нацелился на нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись шестью голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно Манчестер Сити затребовал 50 миллионов евро за Жезуса у Ювентуса.