Италия

Вингер Сассуоло может сменить клубную прописку.

Милан работает над усилением атакующего потенциала и готов совершить подписание в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, текущий лидер чемпионата Италии нацелился на вингера Сассуоло Доменико Берарди.

Источник утверждает, что Милан готов заплатить за игрока сборной Италии сумму порядка 30 миллионов евро.

Напомним, что Доменико Берарди — первый игрок в ТОП-5, кто отметился 10 голами и 10 ассистами в этом сезоне.