Италия

Фантастическая результативность от 27-летнего итальянца.

В поединке 25 тура итальянской Серии А Сассуоло расписал мировую с Ромой (2:2).

В этой встрече очередным результативным действием отметился хавбек Сассуоло Доменико Берарди, отдавший результативную передачу во втором тайме.

Для 27-летнего итальянца это был десятый ассист в нынешнем сезоне в Серии А. Помимо этого, на его счету десять забитых мячей.

По информации Squawka Football, Берарди стал первым игроком в топ-5 лигах Европы, который набрал 10+10 очков по системе гол+пас.

После 25 туров Сассуоло набрал 30 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.