Каталонцы готовы расстаться с фланговым защитником.
Сержиньо Дест, getty images
14 января 2022, 00:59
Барселона продолжает работу над исходящими трансферами, что увеличить свой бюджет и зарплатный фонд.
Как сообщает издание El Nacional, "сине-гранатовые" готовы продать защитника Сержиньо Деста за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 16 матчей (1201 минута), отметившись тремя результативными передачами.
Напомним, что в подписании Сержиньо Деста по-прежнему заинтересована Бавария, а также Челси.