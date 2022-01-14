Испания

Каталонцы готовы расстаться с фланговым защитником.

Барселона продолжает работу над исходящими трансферами, что увеличить свой бюджет и зарплатный фонд.

Как сообщает издание El Nacional, "сине-гранатовые" готовы продать защитника Сержиньо Деста за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 16 матчей (1201 минута), отметившись тремя результативными передачами.

Напомним, что в подписании Сержиньо Деста по-прежнему заинтересована Бавария, а также Челси.