Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

На редкость примечательный тур состоялся в Италии. Не выиграл ни один из семёрки традиционных лидеров Серии А, хотя играли они не друг против друга, а с номинально куда более скромными командами. Все, от Ювентуса в пятницу до Наполи в понедельник, теряли очки против середняков с аутсайдерами. Разве что Аталанта уступила Фиорентине, которая претендует на место в еврокубках.

Если суммировать, то получился тур упущенных возможностей. Каждая неудача фаворита давала их конкурентам шанс улучшить турнирное положение, но в итоге рождалась новая сенсация. Наиболее яркий пример – выступление миланских клубов. Сначала Милан умудрился потерять очки в матче с главным аутсайдером сезона, но Интер вместо того, чтобы обойти земляков в таблице, вовсе проиграл дома Сассуоло и в итоге даже несколько отстал. Понедельничная осечка Наполи на Сардинии уже смотрелась как поддержание флешмоба.

Одна из причин таких результатов, помимо банального стечения обстоятельств – возобновление еврокубков. В современном итальянском чемпионате нет ни одного по-настоящему стабильного гранда. Наполи прыгнул выше головы на Камп Ноу, Интер максимально выложился с Ливерпулем (и всё равно не помогло), Аталанта потратила немало сил в матче с Олимпиакосом. Не хватает командам запаса прочности.

Дерби имени защитников

Ювентусу только предстоит старт в плей-офф Лиги чемпионов, зато "бьянконери" открыли этот парад внезапных неудач ничейным результатом в туринском дерби. Это противостояние далеко от какого-либо равенства, Торино последний раз выигрывал в сезоне-2014/15, поэтому фаворитизм Юве выглядел бесспорным. На деле вышло иначе, и удивила в первую очередь игра: "гранатовые" смотрелись даже несколько предпочтительнее, создавая более острые моменты.

Торино под руководством Юрича превратился в очень крепкую, "играющую" команду. Она ценна надёжной обороной и умением навязывать свой футбол даже более высококлассным соперникам за счёт интенсивного прессинга. "Быкам" не хватало сильного Белотти, но на этот раз звёзды сложились как надо: восстановившийся после травмы Андреа забил ответный мяч, что более чем соответствовало ходу матча. Отметим также убедительную игру хорвата Брекало, через которого развивались атаки по левому флангу.

Героями встречи стали два центральных защитника. Маттейс де Лигт постепенно становится лидером обороны Ювентуса, и тем удивительнее разговоры насчёт его возможной продажи. На этот раз он не только выигрывал единоборства у своих ворот, но и забил в чужие. За Торино великолепно сыграл Бремер, который наглухо закрыл Влаховича. Показательно, что бразилец делает это не впервые в сезоне: не так давно, в январе, Торино разгромил Фиорентину (4:0), а сербского бомбардира не было видно на поле из-за опеки Бремера.

Этот страшный Сассуоло

Интер опять напоролся на Сассуоло. Вроде бы трудности с этой командой остались в прошлом, ан нет – снова "нерадзурри" оступились в матче с самым провинциальным клубом Италии. Здесь уже на первый план вышли два молодых форварда гостей – Распадори и Скамакка, доказавшие, что не зря вызываются Роберто Манчини в "скуадру адзурру". Они забили по одному мячу, обеспечив быстрое преимущество, а хозяева весь матч безуспешно пытались отыграться.

Матч отлично смотрелся благодаря изобилию моментов. Интер масштабно наседал, но гостей регулярно спасал голкипер Консильи, творивший чудеса на линии ворот. Когда и он оказался бессилен, гол де Врея отменили арбитры из-за руки Димарко в начальной фазе атаки (пожалуй, верное решение). Впрочем, гол этот случился в компенсированное время, а скидки на нефарт уместны лишь отчасти – Сассуоло тоже имел превосходные шансы забить третий, но "интеристов" спасали перекладина и Ханданович.

Сассуоло демонстрирует удивительные результаты против лидеров. По ходу этого сезона "нероверди" обыграли на выезде сразу трёх исторических суперграндов Кальчо: Милан, Ювентус, а теперь ещё и Интер. Куда только уходит эта прыть в матчах с командами поскромнее? Не далее как два тура назад было поражение от Сампдории со счётом 0:4. Зато теперь Сассуоло встал в один ряд с Ливерпулем, дважды по ходу сезона выиграв на Сан-Сиро, ещё и одолев Интер с таким же счётом, что и команда Юргена Клоппа.

Милан забивает Милану

Не менее удивительной и зрелищной была игра Милана, который приехал в гости к аутсайдеру. Салернитана перед этим туром сделала важную перестановку, назначив на пост главного тренера Давиде Николу. Это настоящий специалист в борьбе за выживание, в разные сезоны не давший вылететь Дженоа и Торино, а главное – сотворивший чудо с Кротоне в сезоне-2016/17. Теперь без волшебства не обойтись, очень уж глубоко упали "морские коньки".

Дебютный матч показал, что команда не так уж безнадёжна. Салернитана быстро пропустила, но затем выравняла игру и воспользовалась ошибкой голкипера. Меньян впервые за этот сезон по-настоящему ляпнул, неудачно сыграв на выходе, а Бонаццоли забил ударом через себя. Уже во втором тайме французский вратарь едва не привёз ещё один гол после неудачного дриблинга в собственной штрафной – Романьоли подстраховал. Хозяева, однако, всё равно забили: нападающий Милан Джурич ударил в падени головой.

Всё, что удалось "россонери" – спасти ничью. Явно не такого ждал лидер Серии А от поездки к 20-й команде лиги. Не лучшую реализацию показал Жиру, который всё-таки не в том возрасте, чтобы показывать стабильно высокие результаты. Тем более не хватает стабильности Леау, хотя португалец был близок к одному из лучших голов сезона, эффектно ударив "ножницами".

Пока Милан считал отрыв от Интера с Наполи и разницу в количестве матчей, у Салернитаны своя арифметика: руководство лиги отменило техническое поражение от Удинезе, и теперь команда получит дополнительный шанс взять очки. Турнирное положение сложнейшее, но зимнее усиление и приход Николы дают клубу из Салерно какие-то шансы.

"Примавера" спасает Рому

Весёлый матч состоялся в Риме, где "джаллоросси" смогли то, что чуть позднее не осилил Интер: домашний "камбэк" с 0:2 против команды-грозы фаворитов. Верона быстро забила два мяча, что заставило вспомнить о проблемах Ромы в раздевалке и конфликтах с участием Моуриньо. К слову, Жозе по ходу матча был удалён с поля за жест, который не понравился арбитру (тренер изобразил рукой телефонную трубку – мол, судью инструктируют). В Италии к этому относятся более чем строго.

Спасли римлян два игрока, чьи фамилии вспомнит не каждый болельщик Ромы: Эдоардо Бове и Кристиан Вольпато. Оба парня вышли на замену и показали отменный настрой, него не хватало их более именитым коллегам. Красивая история, но делает ли эта ничья положение "волков" заметно лучше?

Лацио тоже не блеснул. Более того, вторая римская команда имела все шансы проиграть Удинезе. Чего только стоит удар Молина в компенсированное время, когда мяч отправился в крестовину. "Бьянкочелести" имеют убедительную отмазку: не играл Чиро Иммобиле, а без него команда играет в принципиально иной, куда менее эффективный футбол.

Наполи, и ты?

Команда Лучано Спаллетти имела прекрасный шанс догнать лидера, но в итоге сама едва спаслась против Кальяри. Показательно, что хозяева ничуть не уступали фавориту и даже создали больше моментов. Забить удалось благодаря ляпу Оспины после дальнего удара Перейро, зато потом колумбийский вратарь неоднократно исправлялся за свою ошибку, вытаскивая сложные мячи. Минимальный перевес – дело шаткое, что и подтвердил Осимхен, спасший для гостей ничью.

Даже такой результат – успех для Вальтера Мадзарри, чьи лучшие тренерские годы прошли как раз в Неаполе. Он всегда эмоционален, но на этот раз переживал больше обычного.

Аталанта не может выиграть пять туров кряду. На этот раз она уступила Фиорентине. Хозяева действительно были несколько убедительнее, классный матч провёл Нико Гонсалес, вновь отличился Пьонтек, ставший неплохой заменой Влаховичу, но мы отметим судейский скандал. Арбитры отменили гол Руслана Малиновского из-за более чем сомнительного офсайда у Хатебура – голландец бежал параллельно и не принимал участия в борьбе за мяч.

Владислав Супряга вовсе не играл. Пробиться в основу ему будет тяжело – Квальярелла оформил дубль в матче с Эмполи. Таким же количеством голов напомнил о себе Марко Арнаутович, благодаря чему Болонья одолела Специю. Наконец, Венеция и Дженоа в равном матче сыграли вничью. Для Дженоа это уже 13-й ничейный результат – их уже больше, чем поражений, но победа в таблице всего одна. Блессин, сменивший Андрея Шевченко, пока исключительно делит очки: четыре ничьи за четыре тура.

Лучший гол тура:



Федерико Бонаццоли (Салернитана)



Эдоардо Бове (Рома)

Милан Джурич (Салернитана)

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