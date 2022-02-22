Италия

Бергамаски хотят подписать форварда Торино.

Аталанта продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления атакующей линии в ближайшее летнее окно.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, бергамаски включились в борьбу за форварда Торино Андреа Белотти.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 поединков в футболке "быков", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Отметим, что контракт Андреа Белотти с туринцами подходит к концу уже летом.

Ранее сообщалось, что Милан хочет подписать Белотти свободным агентом.