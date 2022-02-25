Италия

Тренер Інтера вже майже виконав свої завдання на сезон-2021/22.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі зізнався, що від нього ніхто не вимагав перемоги у Лізі чемпіонів або в чемпіонаті Італії.

“Коли я прийшов до Інтера, мені поставили лише три завданя, - цітує Індзагі Football Italia. — Це перемога у Суперкубку, вихід в 1/8 фінала Ліги чемпіонів та фініш у Топ-4 Серії А”.

“Наразі ми намагаємся знайти баланс та проаналізувати, що ще ми взмозі покращити у грі”.

Інтер вже виграв Суперкубок Італії, грає у 1/8 Ліги чемпіонів та ділить 2-3 місця в Серії А з Наполі.