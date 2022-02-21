Италия

Наставник миланского клуба высказался о своем подопечном.

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал игру своего подопечного, чей контракт истекает по окончанию этого сезона.

Специалист считает, что исполнитель играет немаловажную роль в последних успехах команды.

"У нас было три отличных тренировки, команда здорово готовилась к игре с Сассуоло — я не знаю, что пошло нет так. Да, у нас были вынужденные изменения в составе.

Все знают, насколько Брозович важен для нашей команды. С другой стороны, у нас есть другие исполнители и я им доверяю. У Сассуоло очень конкурентная команда, как я и предполагал — нам было очень нелегко", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Отметим, что Брозович и Интер продолжают вести переговоры о продлении контракта, однако одна из главных проблем переговоров — зарплата футболиста.

Ранее Индзаги прокомментировал поражение от Сассуоло в рамках Серии А.