Италия

Зустріч команд завершилася нульовою нічиєю.

Матч між Дженоа та Інтером в рамках 27-го туру Серії А завершився нульовою нічиєю.

Після цього поєдинку Інтер займає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Мілану на два очки, а генуезький клуб продовжує знаходитися в зоні вильоту.

Дженоа – Інтер 0:0

Дженоа: Сірігу, Хефті, Максимович (Камб'ясо, 53; Калафіорі, 61), Естігор, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон (Амірі, 83), Мелегоні, Портанова (Ровелла, 83), Джебоа (Каллон, 61).

Інтер: Ханданович, Дамфріс, де Врей, Д'Амброзіо (Кайседо, 87), Бастоні, Перішич (Дімарко, 83), Брозович, Чалханоглу (Відаль, 73), Барелла (Везіно, 83), Жак, Санчес (Мартінес, 73).

Попередження: Портанова, Естігор – Перішич.