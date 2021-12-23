Италия

Опытный вратарь поделился своими планами.

Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее и о том, планирует ли он завершать футбольную карьеру.

"Я хотел бы поиграть в Мексике или США, хотел бы попробовать этот опыт, но посмотрим, что произойдет.

Если спросите меня о будущем, я пока не знаю, что ответить. Не знаю, будет это менеджерская или тренерская работа. Зная себя, могу лишь сказать, что хочу продолжать работать над собой.

Я продолжаю играть не ради победы в Лиге чемпионов. Возможно, если бы я выиграл Лигу чемпионов, я бы и закончил, потому что тогда бы у меня больше не осталось больших целей", – рассказал Буффон в интервью TUDN.

В текущем сезоне 43-летний страж ворот провел 18 матчей в составе Пармы в Серии B, пропустив 20 мячей.

Ранее сообщалось, что Буффон впервые в карьере пропустил четыре мяча в первом тайме.