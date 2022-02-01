Украина

Легендарный итальянский голкипер мог оказаться в стане "горняков" в 2015-2016 годах, когда команду тренировал Мирча Луческу.

Бывший голкипер сборной Италии, туринского Ювентуса и ПСЖ Джанлуиджи Буффон, ныне защищающий цвета Пармы из Серии Б, признался, что в определенный момент своей карьеры мог оказаться в украинской Премьер-лиге, когда в период руководства Мирчи Луческу получил предложение от донецкого Шахтера.

"Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий Шахтер в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.

Против Шахтера я играл с Ювентусом. Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. В Ювентусе. В 2005 году, это была наша сильнейшая команда.

Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", – сказал Буффон в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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