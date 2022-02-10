Италия

Итальянец не думает о завершении карьеры.

Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон раздумывает над продолжением выступлений в МЛС, сообщает портал 90min.

Буффон пока не планирует завершать карьеру и хотел бы попробовать себя в МЛС. Опытный вратарь пока не получал предложений от американских клубов, но готов рассмотреть любые варианты.

Действующий контракт итальянца с Пармой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 44-летний страж ворот провел 21 поединок в футболке "крестоносцев", из которых 7 отстоял на ноль.

Ранее Буффон признался, что вел переговоры с донецким Шахтером.