Италия

Бергамаскі відправили у ворота суперника чотири м'ячі.

Аталанта в рамках поєдинку чергового туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі і здобула розгромну перемогу.

Команда Джан П'єро Гасперіні відправила у ворота суперника чотири м'ячі — по два в кожному з таймів.

Завдяки цьому результату Аталанта наблизилася до зони Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі на матч менше, ніж Ювентус.