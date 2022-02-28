Бергамаскі відправили у ворота суперника чотири м'ячі.
Аталанта - Сампдорія, getty images
28 февраля 2022, 23:38
Аталанта в рамках поєдинку чергового туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі і здобула розгромну перемогу.
Команда Джан П'єро Гасперіні відправила у ворота суперника чотири м'ячі — по два в кожному з таймів.
Завдяки цьому результату Аталанта наблизилася до зони Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі на матч менше, ніж Ювентус.
Аталанта — Сампдорія 4:0
Голи: Пашалич, 6, Компейнерс, 29, 61, Миранчук, 86